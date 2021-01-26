В России рекордно выросли цены на "коммуналку"

По итогам прошлого года в России зафиксировали рекордный рост цен на жилищно-коммунальные услуги, утверждают аналитики компании FinExpertiza.

"Лидером по стоимости коммуналки стала Республика Коми с подорожанием на 16,2%. В этом рейтинге также оказались Воронежская область (на 7,8%), Забайкальский край (на 7,1%), Кемеровская область (на 6,7%)", — говорится в тексте исследования.

Также рост цен на ЖКУ ощутили жители Удмуртии (на 6,6%), Тувы (на 5,8%), Архангельской (на 5,4 %) и Амурской (на 5,1%) областей.

Повышение цен выше уровня инфляции связано с последствиями пандемии COVID-19.

В этот период власти некоторых регионов решили не повышать цены на жилищно-коммунальные услуги.

Больше всего в России подорожало водоотведение — на 4,78%, также повысились цены на горячую воду — на 4,32%, электроэнергию — на 3,96% и отопление — на 3,36%, сообщает "Лента. ру".