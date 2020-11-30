Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан утверждает, что некоторые фразы, которые употребляет человек, могут спровоцировать развитие тех или иных заболеваний.

В качестве примера врач приводит такие фразы: "у меня это уже в печёнках сидит", "выпил всю кровь", "как кость в горле" и т. д. По словам учёного, наше тело воспринимает речь и даже способно выполнять такого рода голосовые "команды". Если человек будет постоянно произносить эти фразы, то организм может начать на них реагировать.

Мнение немецкого врача в интервью "Правде.Ру" прокомментировал российский врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

"Я думаю, что это просто красивые метафоры. Возможно, для их формирования и были какие-то поводы. В этих фразах речь идёт в основном о жидкости.

Ещё древние учёные, например, Гиппократ и Авиценна много внимания уделяли именно поиску органа, который отвечает за те или иные эмоции. То, что описывал Гиппократ по жидкостям, которые потом приписали ему в средние века, сангвиник, холерик, меланхолик и так далее, это ведь про всё жидкости.

Гиппократ описывал именно эмоциональные состояния, которые он, так или иначе, связывал с теми или иными жидкостями. Средневековые учёные считали, что меланхолик сидит в печёнках. В этой метафоричности есть глубокий смысл, заложенный древними средневековыми специалистами. На сегодняшний день в этой метафоричности есть ровно один момент, который может определяться тем, что все перечисленные болезни, это болезни, вызываемые стрессогенной средой.

Можно ли "внушить" себе болезнь?

Некоторые психологи, которые используют в своей работе различного рода аффирмации, аутогенную тренировку, тренинги, йогу, в своих практиках произносят определённые звуки и слоги, которые, так или иначе, должны влиять через лёгкие, через вибрации на различные органы.

Если рассматривать вопрос в таком ключе, причём в отношении личности, подверженной тревожно-мнительным переживаниям, то тут однозначно можно накликать себе какую-нибудь болезнь.

Я думаю, что подобного рода переживаниями мы отражаем низкую стрессоустойчивость: у меня уже кости в горле торчат от взаимодействия с этим начальником — это уже про стресс. Тут однозначно мы можем говорить, что болезнь от этого может развиться.

Есть научные разработки, подтверждающие, что к психосоматозам можно отнести и онкологию, потому что на фоне вот таких длительных стрессовых состояний депремируется иммунная система.

Человек, длительно склонный к навязчивым мыслям, склонный к депрессивным реакциям, к невротическим реакциям восприятия себя и окружающего, пессимистически видящий будущее, негативно оценивающий своё настоящее, обесценивающий себя, да, однозначно может заболеть любой из перечисленных вами болячек или систем", — пояснил собеседник "Правды.Ру".