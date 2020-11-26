Немецкий психотерапевт назвал фразы, провоцирующие развитие болезней

Между определёнными словами в речи и развитием некоторых заболеваний есть связь, утверждает немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. О феномене, получившем название "органическая речь", сообщает Med-heal. ru.

По мнению специалиста, существует огромное количество слов и выражений, которые могут повлиять на здоровье человека, произносящего их.

В качестве примера врач приводит такие фразы: "у меня это уже в печёнках сидит", "выпил всю кровь", "как кость в горле" и т. д.

Наше тело воспринимает речь и даже способно выполнять такого рода голосовые "команды". Если человек постоянно произносит подобные фразы, то организм может начать реагировать на них.

"Часто повторяете, что кому-то "стукнула в голову моча" — получаете болезни мочеполовой системы. Говорите "близко к сердцу" — и у вас растёт вероятность инфаркта. Говорите, что не можете кого-то видеть, и завтра действительно перестанете узнавать этого человека из-за проблем со зрением", — пояснил Пезешкиан.

Эксперт советует стараться не употреблять разрушающие здоровье фразы.