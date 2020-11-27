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Дмитрий Быков укорил депутата, уничтожившего портрет Путина

Общество

История о том, как питерский депутат Никита Юферев изорвал в клочья портрет президента, вызвала большой общественный резонанс.

Дмитрий Быков укорил депутата, уничтожившего портрет Путина

Муниципальный депутат желал, чтобы его кабинет украшал портрет Пушкина.

Расправа над изображением главы государства привлекла внимание силовиков, которые незамедлительно посетили зарвавшегося слугу народа.

Писатель и литературовед Дмитрий Быков высказал свою точку зрения на инцидент.

Публицист объяснил, что Пушкину нечего делать в госучреждениях современной России.

Дмитрий Львович написал в своей группе "ВКонтакте" пост, в котором выразил уверенность, что у нынешней эпохи лицо Путина, поэтому вешать в депутатских кабинетах портрет Александра Сергеевича Пушкина кощунственно.

Изображение же Владимира Владимировича, по мнению писателя, нужно активно множить.

"Его портреты должны висеть на всех стендах "Районная управа информирует", Досках почёта во всех учреждениях… В храмах его уже рисуют. И это правильно… И памятники должны вырастать, как можно больше, на каждом шагу", — написал Быков в своём микроблоге.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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