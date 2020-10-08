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Эндокринолог назвал две главные группы риска при коронавирусе

В столичном Департаменте здоровья назвали две главные группы риска при коронавирусе. Они выявлены при анализе летальных случаев от COVID-19.

Эндокринолог назвал две главные группы риска при коронавирусе

"Исследование показало наличие двух основных групп риска: люди старше 60 лет и пациенты, страдающие сахарным диабетом. Так, более 83 процентов от общего числа умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет. Более чем у половины были сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний", — рассказал главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Он порекомендовал соблюдать самоизоляцию людям старше 60 лет, страдающих диабетом, ожирением.

"Если вам больше 60 лет, или вы больны диабетом, страдаете ожирением, то находитесь в группе повышенного риска по COVID-19. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим", — заключил эндокринолог, мнение которого распространил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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