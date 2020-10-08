Эндокринолог назвал две главные группы риска при коронавирусе

В столичном Департаменте здоровья назвали две главные группы риска при коронавирусе. Они выявлены при анализе летальных случаев от COVID-19.

"Исследование показало наличие двух основных групп риска: люди старше 60 лет и пациенты, страдающие сахарным диабетом. Так, более 83 процентов от общего числа умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет. Более чем у половины были сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний", — рассказал главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

Он порекомендовал соблюдать самоизоляцию людям старше 60 лет, страдающих диабетом, ожирением.