Навальный, спускаясь с лестницы: медленно, но верно восстанавливаюсь

Алексей Навальный, за здоровье которого сильно переживает "мировая общественность", опубликовал фотографию, на которой он спускается по лестнице.

По словам самого блогера, "он медленно восстанавливает свои силы после того, как был отравлен в прошлом месяце".

В своем посте в Instagram Навальный сообщил, что рассчитывает полностью восстановиться после августовского эпизода, в результате которого его перевезли на лечение в Берлин.