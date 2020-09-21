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Навальный, спускаясь с лестницы: медленно, но верно восстанавливаюсь

Алексей Навальный, за здоровье которого сильно переживает "мировая общественность", опубликовал фотографию, на которой он спускается по лестнице.

Навальный, спускаясь с лестницы: медленно, но верно восстанавливаюсь

По словам самого блогера, "он медленно восстанавливает свои силы после того, как был отравлен в прошлом месяце".

В своем посте в Instagram Навальный сообщил, что рассчитывает полностью восстановиться после августовского эпизода, в результате которого его перевезли на лечение в Берлин.

 
 
 
 
 
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Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая. Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда. Объясню. Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: «о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт». А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества, - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки.

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

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