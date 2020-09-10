На треть увеличилось число пенсионеров, которые ищут работу

На треть увеличилось количество пенсионеров, которые ищут работу. Почти половина из них хочет трудиться полный рабочий день.

"Количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года. Чуть меньше половины пенсионеров (45%) предпочитают полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 18% кандидатов), 17% соискателей указывают в резюме свободный график, а 13% — неполный день. Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересует только по 4% соискателей пенсионного возраста", — говорится в тексте исследования аналитического центра "Авито Работа".

Согласно данным Росстата, средний размер пенсии в Москве — менее 17 тысяч рублей, а в регионах ещё меньше. Пенсионеры ищут другие источники дохода.