Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Хобби помогут пожилым людям сохранить здоровье
Жительница Красноярского края сожгла 11 автомобилей в Сочи
Диетолог: овсяная каша приносит больше вреда, чем пользы
Ивелин Попов может пропустить остаток сезона из-за травмы
В столичной мэрии рассказали, как изменилась средняя зарплата в Москве
Обнаружены рыбы, способные перемещаться по суше
Лукашенко оценил обстановку в стране как очень тяжёлую
Дмитрий Песков: Россия и Республика Белоруссия – разные страны
Россияне набрали микрозаймов на 128 млрд рублей и половину просрочили

На треть увеличилось число пенсионеров, которые ищут работу

Общество

На треть увеличилось количество пенсионеров, которые ищут работу. Почти половина из них хочет трудиться полный рабочий день.

На треть увеличилось число пенсионеров, которые ищут работу

"Количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 32% по сравнению с летом 2019 года. Чуть меньше половины пенсионеров (45%) предпочитают полный рабочий день, на втором месте по популярности находится сменный график (его хотели бы иметь 18% кандидатов), 17% соискателей указывают в резюме свободный график, а 13% — неполный день.

Удаленная работа так же, как и вахтовый метод работы, интересует только по 4% соискателей пенсионного возраста", — говорится в тексте исследования аналитического центра "Авито Работа".

Согласно данным Росстата, средний размер пенсии в Москве — менее 17 тысяч рублей, а в регионах ещё меньше. Пенсионеры ищут другие источники дохода.

"Кандидаты пенсионного возраста (24%) ищут работу в качестве домашнего персонала, например, помощника по хозяйству, няни или уборщицы. Следующие по популярности профессии — бухгалтер (9%), а также продавец и охранник (по 7%). Мужчины-пенсионеры надеются получать 29 тысяч рублей, а женщины — 20 тысяч", — отмечается в исследовании.

Последние материалы
Косметолог: о коже лица надо начинать заботиться рано
Росприроднадзор требует через суд от "Норникеля" 148 млрд рублей
Андрей Звягинцев: фильмы снимаются не для премий
Хобби помогут пожилым людям сохранить здоровье
Жительница Красноярского края сожгла 11 автомобилей в Сочи
Диетолог: овсяная каша приносит больше вреда, чем пользы
Ивелин Попов может пропустить остаток сезона из-за травмы
В столичной мэрии рассказали, как изменилась средняя зарплата в Москве
Кулинарный блогер: некоторые продукты лучше заменять частично
Обнаружены рыбы, способные перемещаться по суше
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская
Комментарии
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников