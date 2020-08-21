Жена Алексея Навального обратилась в президенту Путину с просьбой разрешить переправить ее мужа с Германию для лечения.

"Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная помощь в Федеративной республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки", — говорится в обращении Юлии Навальной.