Белорусским священникам и духовенству напомнили свыше, что они не должны вмешиваться в политику и тем самым не разделять общество.
"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - указано в обращении руководства Белорусской православной церкви.
Также в обращении призывают как можно быстрее достичь взаимопонимания и единства.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.