Белорусскому духовенству напомнили не вмешиваться в политику

Белорусским священникам и духовенству напомнили свыше, что они не должны вмешиваться в политику и тем самым не разделять общество.

"Священнослужителям мы вновь напоминаем об обещании, данном ими пред Богом, не принимать участия в политической жизни общества, чтобы не быть соблазном и предметом разделения людей", - указано в обращении руководства Белорусской православной церкви.

Также в обращении призывают как можно быстрее достичь взаимопонимания и единства.