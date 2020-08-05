Жириновский анонсировал московский митинг в поддержку Фургала

ЛДПР намерена провести 22 августа в Москве митинг в поддержку прежнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Мы защищаем его, помогаем ему. 22 августа проводим митинг в защиту Фургала. У партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введённые в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города", — сказал Жириновский.

Он неоднократно повторял, что в ЛДПР не знали о криминальных событиях 2004-2005 годов, в которых мог быть замешан Фургал. С поста главы края Сергея Фургала отправили в отставку 20 июля. Врио губернатора назначили члена ЛДПР Михаила Дегтярёва. В Хабаровске более трёх недель ежедневно проходят митинги в защиту Фургала.