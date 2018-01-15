Минюст требует закрыть нелегальный фонд Навального-2018

Российский минюст обратился в суд с иском о ликвидации фонда "Пятое время года", который занимается вопросами материального обеспечения штаба политика Алексея Навального.

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Как сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Бочарова, "рассмотрение дела по существу назначено на 22 января".

Со своей стороны, директор фонда Леонид Волков, Минюст проводил проверку «Пятого времени года» с 28 ноября по 22 декабря. В министерстве это объяснили требованием прокуратуры.

По словам Волкова, фонд аккумулирует все средства, поступающие Алексею Навальному в виде пожертвований.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что главный "борец с коррупцией" Алексей Навальный вместе со своим неизменным соратником Леонидом Волковым привычно пошли в обход существующим законам, создав откровенно мошенническую схему сбора средств "на президентскую кампанию", нарушающую все правила пользования международными платёжными системами, а заодно и финансовое, и предвыборное законодательства.