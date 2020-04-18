Для того, чтобы получить возможность передвигаться на такси, нужно будет заполнить специальную форму. Заявка на такси будет многоразовой, сообщил министр правительства Москвы Алексей Немерюк издательству РИА "Новости".

"Если вы планируете поездку на такси, то необходимо зайти на сайт nedoma.mos.ru, там будет специальная форма, где для поездки на такси ты получаешь специальный код. Сегодня новая форма уже заработала. Указываете имя, фамилию, отчество, номер удостоверения, ставите галочку, что вы хотите поехать на такси", — сказал Немерюк.