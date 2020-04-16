Специалисты московского комитета по ветеринарии оценили риски передачи коронавируса от человека к животному и пришли к выводу, что это вполне возможно в том случае, если хозяин питомца будет пренебрегать соблюдением элементарных правил гигиены.
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для их здоровья и благополучия", — подчеркнули в комитете.
Эксперты также добавили, что в настоящее время не существует вакцины от COVID-19 для домашних питомцев, поэтому помочь им в случае заражения будет крайне проблематично.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.