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Источник Правда.Ру

Фейк о коронавирусе. Первое уголовное дело в России

Общество

Первое подобное дело в России возбудила прокуратура Санкт-Петербурга.

Сообщество "Новости Сестрорецка" в ВКонтакте опубликовало 2 апреля пост о том, что в местную поликлинику обратился гражданин с признаками коронавируса,. Мужчина контактировал с медиками и пациентами, а потом был отпущен домой на общественном транспорте. Информация оказалась ложной.

Автору публикации грозит штраф до 700 000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года или до трех лет тюрьмы.

Напомним, что в Уголовный кодекс внесены поправки, предусматривающие наказание за распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Соответствующие документы подписал президент 1 апреля.

коронавирус уголовное дело санкт-петербург
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