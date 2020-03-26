Руководитель Еврейской АО Ростислав Гольдштейн подписал постановление, в соответствии с которым на территории региона с 25 марта объявлен пожароопасный сезон.
По информации, получаемой системой спутникового наблюдения, в ЕАО зарегистрировали 62 термоточки, из которых 39 находятся вблизи населенных пунктов.
"Все деревни, дачные и садоводческие поселки, ссылаясь на законы, должны иметь первичные средства для тушения пожаров. Рекомендуется возле всех жилых строений устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель", — пояснил представитель ГУ МЧС России по региону Иван Копысов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.