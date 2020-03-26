Пожароопасный период начался в ЕАО

Руководитель Еврейской АО Ростислав Гольдштейн подписал постановление, в соответствии с которым на территории региона с 25 марта объявлен пожароопасный сезон.

По информации, получаемой системой спутникового наблюдения, в ЕАО зарегистрировали 62 термоточки, из которых 39 находятся вблизи населенных пунктов.