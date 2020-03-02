В России запретили целовать иконы и руки священников из-за коронавируса

Казачий Совет атаманов России издал указ, который запрещает прихожанам церквей целовать руки священников и иконы. Эта мера призвана не допустить распространение коронавируса на территории РФ.

"Официально приказ разослан по нашим организациям (советам атаманов региональных казачьих общественных организаций). Запрещается целовать иконы и все, что связано с прикосновениями к предметам массового поклонения. Боремся с вирусом, он же распространяется воздушно-капельным путем, через прикосновения. Наша задача - предупредить, что это опасно, способствует распространению инфекции", - написано в указе.

Атаман Геннадий Ковалев сообщил, что указ носит рекомендательный характер и будет действовать до тех пор, пока будет сохраняться сложная эпидемиологическая ситуация.