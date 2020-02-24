В Терской райбольнице Кабардино-Балкарии вместо того, чтобы вести прием больных детей, медики устроили застолье с шампанским.
Видеозапись происходящего в детском отделении поликлиники, сделанную на телефон, местным журналистам передала одна из мам, которая привела ребенка с высокой температурой к доктору.
Женщина, пытаясь найти того, кто все-таки осмотрит больного малыша, заходит в кабинет, из которого раздаются голоса. И видит там людей в белых халатах, сидящих за накрытым столом и распивающих шампанское.
Возмущенная посетительница идет к заведующей. Но и там обстановка далека от рабочей: доктор увлеченно общается с коробейниками.
Сейчас инцидент разбирает минздрав Кабардино-Балкарии. К медикам, как сообщает пресс-служба ведомства, будут применены меры административного воздействия.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.