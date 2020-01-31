Беглый командир Донбасса оскорбил память русских добровольцев

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) оскорбил память погибшего в Ливии русского добровольца Владимира Скопинова, которого приписали к ЧВК "Вагнера". Эксперт объяснил, почему комментарий бывшего командира ополчения — это плевок в сторону всех русских воинов.

О смерти россиянина Владимира Скопинова сообщили на странице группы "ВКонтакте", посвященной одному из ополчений Донабасса, в составе которого воевал погибший. Пост прокомментировал Игорь Гиркин.

"В чем доблесть сложить свою голову за арабов против арабов у черта на куличках накануне всероссийской смуты, когда потребуется каждый русский идейный боец? Ни чести, ни славы, ни доблести… только сожаление…", — написал бывший командир ополчения.

Если что-то и вызывает в данном случае сожаление, так это нынешние взгляды Стрелкова и его единомышленников, которые своими высказываниями пытаются обесценить подвиги своих боевых товарищей, с которыми воевали в Донбассе. Кому как не Гиркину знать, что у людей, в 2014 году поехавших защищать мирных жителей Донецка и Луганска есть и честь, и слава, и доблесть. Свидетельство этого — рассказы очевидцев и документы Русской весны.

Например, опубликованное в прошлом году письмо русского добровольца Александра Чепишко, погибшего в боях за Луганский аэропорт. Вот что он пишет о мотивах, которые заставили его бросить все и поехать на восток Украины:

"Мы не смогли сидеть сложа руки, — пишет он о себе и брате в письме отцу 26 августа 2014 года за несколько дней до гибели в бою. — Вы нас сами воспитали так, что жить нужно правильно, по совести. Объясни маме, почему так все получилось! Пусть она знает, что мы поехали защищать людей, тех, кому нужна наша помощь. Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать "как же это плохо и неправильно!" Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верим, чем дорожим и что любим".

Александр Чепишко, Владимир Скопинов и тысячи других русских добровольцев, включая самого Стрелкова, отправлялись в Донбасс, руководствуясь этими идеями: защищать тех, кому нужна их помощь. Те же мотивы привели их в Сирию, где они сражались уже не с украинскими карателями, а с ИГИЛ* (запрещено в РФ). Если верить СМИ, после разгрома "Исламского государства"* российские бойцы продолжили защищать людей от террористов в других странах, в том числе в Ливии.

Тогда почему Стрелков позволяет себе комментарии, подобные тем, что он оставил под записью о гибели Владимира Скопинова в Ливии. На этот вопрос нашему изданию ответил политический аналитик Алексей Филиппов.

"Люди, которые пишут такое в интернете, кем бы они ни были в прошлом, автоматически встают на сторону врагов России. Я не знаю, почему это пишет Стрелков, чем он руководствуется, но мы уже читали подобное в западных СМИ, мы читали это в украинских СМИ, тут ничего нового нет. Задача всех этих публикаций одна — облить грязью Россию, которая сейчас наконец-то начинает восстанавливать свои позиции на международной арене. Поэтому и придумываются всякие "наемники", которые сражаются "за арабов против арабов". Стрелков плюнул в лицо всем своим товарищам, с которыми защищал Донбасс. Стрелков плюнул в лицо всем, кто борется с террористами. Лучше бы Стрелков рассказал, за кого в данной ситуации воюет он".

Эксперт напомнил, что погибший доброволец прошел через Дебальцево.