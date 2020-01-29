В мировом рейтинге пробок Москве досталось шестое место

Компания TomTom Traffic Index из Нидерландов поместила Москву на шестую позицию рейтинга загруженных городов мира в 2019 году.

Эксперты провели анализ ситуации на дорогах в 403-х городах 56 государств мира.

В результате Москва пропустила вперед три города из Индии — Бангалор (1-е место), Мумбаи (4-е) и Пуну (5-е), а также филиппинскую Манилу (2-е) и колумбийскую Боготу (3-е).

Москва покинула топ-5 городов с самыми загруженными автотрассами

Отмечается, что уровень загруженности на дорогах Москвы увеличился на 3% в сравнении с 2018 годом. Тем не менее это не помешало российской столице покинуть топ-5 городов с самыми загруженными автотрассами.

На 16-м месте списка расположился Санкт-Петербург, на 23-м — Новосибирск, на 25-м — Самара. Также на первых 100 ступенях рейтинга оказались Екатеринбург и Ростов-на-Дону.