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Источник Правда.Ру

Житель Новосибирска получил компенсацию за мат на концерте Шнурова

Общество

 Новосибирец Евгений Гуляев, после посещения концерта группировки «Ленинград», подал судебный иск к организаторам мероприятия и ее фронтмену Сергею Шнурову.

Мужчина заявил, что нецензурная ругань со сцены "его сильно оскорбила" и потребовал возместить моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Заседание суда состоялось сегодня. Об этом сообщает телеканал «Вести Новосибирск».

Иск Гуляева удовлетворен частично, говорится в материале канала. Истцу должны вернуть стоимость билета (это 2 тысячи рублей). Еще 2 тысячи 225 рублей организатор заплатит в виде штрафа и 700 рублей составила госпошлина.

Как отмечает «Вести Новосибирск» городские активисты были вообще против того, чтобы «Ленинград» приезжал в город с концертом. Они даже пикет устраивали, требуя отмены мероприятия и обвиняя Шнурова в пропаганде наркотиков и алкоголя.

Кстати, это уже второй суд в Новосибирске против организаторов концертов «Ленинграда». Первый был в 2016 году. Поводом иска тогда тоже стала брань со сцены. Вот только заявителю повезло чуть больше, чем в этот раз сумма штрафа для компании, пригласившей Шнурова и его команду, составила 40 тысяч.

 

Темы суд мат шнуров ленинград новосибирск
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