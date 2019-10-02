Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

Больше половины опрошенных россиян (59%) не хотели бы отправлять своих детей или внуков на обучение за границу, поскольку считают качество образования в России хорошим. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще всего такой позиции придерживаются люди в возрасте от 45 до 59 лет (63%) и старше 60 лет (70%). Главными причинами нежелания отпускать детей учиться за рубеж опрошенные назвали хорошее качество отечественного образования, принцип "где родился, там и пригодился", дешевизну учебы в России, а также страх отпускать детей в другую страну.

Каждый третий респондент поддерживает идею получения образования за границей. В наличии иностранного диплома у своих детей сильнее всего заинтересованы молодые люди. Наиболее популярными странами для получения высшего образования оказались Великобритания (38%), Германия (19%) и США (16%).

Поддерживающие заграничное образование россияне указали на качество и привлекательность обучения (47%). Еще 15% респондентов заявили, что так у детей будет больше возможностей найти интересную работу с хорошей зарплатой.