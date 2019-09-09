Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк

Жительница Великобритании вышла замуж за дерево и теперь планирует сменить фамилию на название его вида.

Как сообщает британское издание The Mirror, 34-летняя невеста решила выйти замуж за бузину в парке в пригороде Ливерпуля. Таким необычным образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.

Накануне церемонии бракосочетания женщина провела девичник, а теперь планирует официально сменить фамилию на Элдер (Бузина).

"Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу - это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже", - подчеркнула невеста в беседе с журналистами.