Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк

Общество print

Жительница Великобритании вышла замуж за дерево и теперь планирует сменить фамилию на название его вида. 

Как сообщает британское издание The Mirror, 34-летняя невеста решила выйти замуж за бузину в парке в пригороде Ливерпуля. Таким необычным образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.

Накануне церемонии бракосочетания женщина провела девичник, а теперь планирует официально сменить фамилию на Элдер (Бузина). 

"Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу - это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже", - подчеркнула невеста в беседе с журналистами. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы парк дерево фамилия свадьба великобритания
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Природа
Растения тоже любят поболтать
Авто
Подушка безопасности: типы и как они работают
Новости Все >
В Москве мужчина попытался украсть декоративное дерево около кафе
Матвейчев: после выборов в оппозиции начнутся очень серьезные разборки
Летевший в Москву самолет экстренно приземлился из-за смерти пассажира
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Прикамье
Шипулин рассказал, чем собирается заняться в Госдуме
Во Владивосток прибыл крупнейший в истории России круизный лайнер
Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
В онкоцентре Блохина по-прежнему не подтверждают массовые увольнения
Рогозин: желавшие влезть на закрытый НИЦ имеют "интересное гражданство"
Клип Тимати "Москва" установил рекорд по дизлайкам в российском YouTube
Последние материалы
Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
В онкоцентре Блохина по-прежнему не подтверждают массовые увольнения
Рогозин: желавшие влезть на закрытый НИЦ имеют "интересное гражданство"
Клип Тимати "Москва" установил рекорд по дизлайкам в российском YouTube
Растения тоже любят поболтать
В России выросло число просроченных платежей по кредитным картам
ЦСКА разгромил "Арарат" с хет-триком Нисимуры
В связи с избирательной кампанией в РФ возбуждено 11 уголовных дел
В 2019 году миллионеры купили в Москве недвижимости на 100 млрд рублей
Подушка безопасности: типы и как они работают
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя
Единоборства. Новости и обзоры
Нурмагомедов победил Порье. Полное видео боя
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Общество
Оригинальные завещания - шок для наследников
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Бывший СССР
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Общество
Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Полезно знать
Паразиты - незримые хозяева Земли

Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.

Паразиты - незримые хозяева Земли
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Происшествия
Андрей Караулов: Взрыв "Буревестника". Почему молчит всесильный Шойгу?
Изобретения
Секрет телепортации раскрыт?
Бывший СССР
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Василий Амирджанов Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 10 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер
Комментарии
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Рогозин: желавшие влезть на закрытый НИЦ имеют "интересное гражданство"
Британка вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
В СПЧ обвинили "Голос" в дезинформации о количестве жалоб
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии
Политолог: на выборах были вбросы, подвозы, "карусели"
Иллюзия выбора: школьникам в Татарстане навязывают татарский язык
В Грозном 18-летний житель республики открыл огонь по сотрудникам ГИБДД
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Зеленский поручил ускорить второй этап обмена россиян и украинцев
История и современность
Паровоз, пароходы и другие изобретения в годы промышленной революции
Паровоз, пароходы и другие изобретения в годы промышленной революции
Паула Гитлер: как жила сестра знаменитого фюрера
Паула Гитлер: как жила сестра знаменитого фюрера
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова-Риббентропа
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
We are the mighty: ракета РФ "Булава" может уничтожить любой город США
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
Мьянма намерена купить у России еще несколько истребителей
За что Чан Кайши наградил Власова орденом Золотого Дракона
За что Чан Кайши наградил Власова орденом Золотого Дракона
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Россиян заставят платить в новую пенсионную систему
Россиян заставят платить в новую пенсионную систему
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
Фотогалереи
Патриоты российских дорог 5 Фото Патриоты российских дорог
Секрет молодости звезд 9 Фото Секрет молодости звезд
Племя толстопузых: герои на всю жизнь 7 Фото Племя толстопузых: герои на всю жизнь
Как кошка с собакой... 10 Фото Как кошка с собакой...
Атаманши океанских просторов 7 Фото Атаманши океанских просторов
Домашнее
Как выбрать ванночку для крохи: 6 изделий для удобного купания
Семейный гороскоп на 9 - 15 сентября: у Весов счастье и гармония, у Стрельцов развод
Почему срываются попытки бросить курить или начать заниматься спортом?
Мозговые сигналы выглядят одинаково во сне и при бодрствовании
Боязнь воды, "забытые" части тела и другие странные симптомы говорят о смертельных недугах
Укол от мигрени, "умные" контактные линзы и другие прорывы в медицине
Генетика объясняет, почему гормональные контрацептивы не всегда работают для женщин
Оптимизм и позитив дают больше шансов победить свой рак
В Китае женщина развела на ресницах клещей
В Китае женщина развела на ресницах клещей
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах учебы первоклашек
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах учебы первоклашек
Женский гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Женский гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Джанабаева больше не сотрудничает с Константином Меладзе
Джанабаева больше не сотрудничает с Константином Меладзе
Заворотнюк публично расскажет о своем здоровье
Заворотнюк публично расскажет о своем здоровье
Крутой станцевал с рэпером Егором Кридом
Крутой станцевал с рэпером Егором Кридом
Мужской гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Мужской гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Любовный гороскоп на неделю (9 - 15 сентября)
Вдова Эдуарда Хиля сохранила интерьер их квартиры на Фонтанке
Вдова Эдуарда Хиля сохранила интерьер их квартиры на Фонтанке
Обустраиваем квартиру в стиле Контемпорари
Обустраиваем квартиру в стиле Контемпорари
Забавные фото
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ