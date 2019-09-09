Жительница Великобритании вышла замуж за дерево и теперь планирует сменить фамилию на название его вида.
Как сообщает британское издание The Mirror, 34-летняя невеста решила выйти замуж за бузину в парке в пригороде Ливерпуля. Таким необычным образом она хотела привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк.
Накануне церемонии бракосочетания женщина провела девичник, а теперь планирует официально сменить фамилию на Элдер (Бузина).
"Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу - это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже", - подчеркнула невеста в беседе с журналистами.
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Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.