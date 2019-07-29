Рекрутеры рассказали о качествах, которые требуют от соискателей

Компания HeadHunter провела исследование для определения основных навыков, которые работодатели ищут в соискателях. Сейчас рынок в труда России испытывает дефицит квалифицированных рабочих со среднеспециальным (43%) и высшим техническим образованием (41%).

От токарей, слесарей, заводских техников со среднеспециальным образованием работодатели ожидают добросовестности и дисциплины - 56%, специальных знаний - 55%, а также готовности к обучению и приобретению новых навыков - 37%.

От соискателей с высшим образованием ожидают специализированных знаний - 73%, навыков программирования - 49%, добросовестности и дисциплины - 43%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что по результатам исследования рекрутеров, самые большие перспективы ожидают выпускников банковской, юридической и IT-отрасли.

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