Арашуков прокомментировал решение Совфеда лишить его статуса сенатора

Содержащийся под стражей Рауф Арашуков прокомментировал решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, назвав его ожидаемым.



Арашуков улыбался, слушая решение суда о своем аресте / Новости от 31.01.2019 05:29

По словам экс-сенатора, члены Совфеда должны были вынести предупреждение, а не лишать его полномочий, поскольку он находится в СИЗО и не может предоставить требуемую информацию в необходимый срок.

"Хочу особо отметить, что закон "О статусе члена Совета Федерации" предусматривает не только освобождение от должности сенатора в случае нарушения обязанности сенатора предоставить полные сведения о доходах и расходах, но и предупреждение", - процитировала слова Арашукова его адвокат Анна Ставицкая.

Арашуков добавил, что его жена предоставила часть декларации в установленный законом срок, а он направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить необходимые документы для заполнения декларации. Ответ на свой запрос он так и не получил, пожаловался бывший сенатор.