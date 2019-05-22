Содержащийся под стражей Рауф Арашуков прокомментировал решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, назвав его ожидаемым.
По словам экс-сенатора, члены Совфеда должны были вынести предупреждение, а не лишать его полномочий, поскольку он находится в СИЗО и не может предоставить требуемую информацию в необходимый срок.
"Хочу особо отметить, что закон "О статусе члена Совета Федерации" предусматривает не только освобождение от должности сенатора в случае нарушения обязанности сенатора предоставить полные сведения о доходах и расходах, но и предупреждение", - процитировала слова Арашукова его адвокат Анна Ставицкая.
Арашуков добавил, что его жена предоставила часть декларации в установленный законом срок, а он направил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить необходимые документы для заполнения декларации. Ответ на свой запрос он так и не получил, пожаловался бывший сенатор.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Изменение политической и социальной обстановки в Соединенных Штатах происходит незаметно, но есть водораздел, по которому можно судить о кардинальных переменах. Медленно, но верно ведется наступление на аборты.