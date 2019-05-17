Актер Пускепалис рассказал о неуважении к России и русским на Западе

Западные киноделы не уважают Россию и русских.
Об этом в интервью "Вечерней Москве" заявил заслуженный артист России, актер театра и кино Сергей Пускепалис.
По словам актера, ему часто предлагают сниматься на Западе. Особый интерес к нему проявили после совместной работы с британским актером Джудом Лоу в фильме "Черное море". Но, заявил Сергей Пускепалис, он всегда отвечает на предложения отказом, невзирая на гонорар.
"Мне не нравится, как в западных фильмах показывают русского человека. Не хочу участвовать там, где не уважают Россию и русских", — заявил актер.
Сергей Пускепалис — советский и российский актер и режиссер. Наиболее известен по ролям в фильмах "Как я провел этим летом", "Битва за Севастополь", "Метро" и "Ледокол". С декабря минувшего года занимает пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького по творческой работе.
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