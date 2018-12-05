В закон о предоставлении жилья для детей-сирот внесут изменения

В Госдуму внесен законопроект, который должен внести уточнения в правила предоставления жилья сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.
С данный предложением выступила Ярославская областная Дума.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", в настоящее время закон об обеспечении жильем сирот и детей, которые остались без попечения родителей, будет дополнен положением, которое заключается в том, что общее число квартир, которые им предоставляются, в одном доме не должно превышать 25 процентов от общего числа квартир в доме.
До этого были заключены госконтракты, согласно которым с 1 января 2019 приобретение квартир в сданных домах и домах на этапе строительства без ограничений по количеству квартир для сирот от общего числа квартир в доме.
Пока решено перенести срок вступления в силу этих процентных ограничений, чтобы обязательства по госконтрактам были выполнены.
Фото: Informatio.ru
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