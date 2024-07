Концерт Глюк’oZa в Красноярске: артистка не в форме

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, едва не сорвала свой концерт в Красноярске, вызвав бурю обсуждений и негодования среди зрителей. Певица выступала на сцене по случаю Дня металлурга на острове Татышев. Однако её выступление стало поводом для разговоров не из-за музыкального таланта, а из-за странного и неподобающего поведения.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman