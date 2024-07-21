Концерт Глюк’oZa в Красноярске: артистка не в форме

Странное поведение певицы Глюк’oZa на концерте в Красноярске

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, едва не сорвала свой концерт в Красноярске, вызвав бурю обсуждений и негодования среди зрителей. Певица выступала на сцене по случаю Дня металлурга на острове Татышев. Однако её выступление стало поводом для разговоров не из-за музыкального таланта, а из-за странного и неподобающего поведения.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

По словам очевидцев, Глюк'oZa не попадала в ноты и вела себя крайне неадекватно. Многие зрители заметили, что она явно была в нетрезвом состоянии, хотя, по мнению большинства, это было не алкогольное опьянение. Её исполнение совершенно не совпадало с фонограммой, что создавало ощущение, будто артистка и музыка существуют отдельно друг от друга.

Особое возмущение вызвало то, что певица неоднократно трогала себя за интимные места прямо на сцене, что вызвало шок и неприятие у многих зрителей. Несмотря на отсутствие нецензурной лексики в её речи, поведение Глюк'oZa было настолько неадекватным, что многие зрители покидали концерт раньше времени, разочарованные увиденным.