Бывший Асмус нашел замену в лице ее коллеги

Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались: новый роман

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус длительное время встречалась с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Однако их отношения не привели к чему-то серьезному, и пара рассталась.

Фото: инстаграм аккаунт Кристины Асмус

Теперь Евдокимов встречается с актрисой Софьей Озеровой, снимавшейся вместе с Асмус в фильме "Текст". Недавно Кристина Асмус удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа, продемонстрировав короткую стрижку "под мальчика" и новый блонд оттенок.

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус перенесла операцию и пожаловалась на "наговор бывших".