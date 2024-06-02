Бывший Асмус нашел замену в лице ее коллеги

После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус длительное время встречалась с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Однако их отношения не привели к чему-то серьезному, и пара рассталась.
Теперь Евдокимов встречается с актрисой Софьей Озеровой, снимавшейся вместе с Асмус в фильме "Текст". Недавно Кристина Асмус удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа, продемонстрировав короткую стрижку "под мальчика" и новый блонд оттенок.
Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус перенесла операцию и пожаловалась на "наговор бывших".
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