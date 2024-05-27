"Наговор бывших": подстригшаяся "под мальчика" Асмус рассказала о своих болях

Актриса Кристина Асмус перенесла операцию и пожаловалась на "наговор бывших"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус в блоге рассказала, что пережила бессонную ночь из-за зубной боли. Ей пришлось отправиться в больницу, где ей удалили ноющий зуб. Случившееся артистка связала с "наговором бывших".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм is licensed under public domain

Изначально Асмус написала, что ее сглазила какая-то "тварюжка", а потом призналась, что возникшая адская зубная боль не сравнится ни с одной операцией, которую ей пришлось пережить.

По словам актрисы, ситуация была критическая, поэтому ей удалили зуб и наложили швы. С опухшим лицом она отправилась на спектакль.

"Если я усну сегодня в одной из комнат на шоу или буду держаться за щеку — это не часть спектакля, а наговор бывших", — заключила артистка.

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