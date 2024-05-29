Серьезные проблемы в раю? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут продать дом мечты

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Дженнифер Лопес засняли с недовольным лицом на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

0:36
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Дженнифер Лопес с недовольным выражением лица, когда она направлялась в гости к подруге в Беверли-Хиллз. На фоне слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком, актриса выглядела расстроенной.

Дженнифер Лопес засняли с недовольным лицом на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком
Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Сообщается, что у пары серьезные проблемы, и Аффлек даже съехал из их общего дома стоимостью $60 миллионов. Инсайдер отметил, что они могут продать дом, так как не могут справиться с разладом в отношениях.

Лопес была одета в топ Gucci и белые брюки, а Аффлек был замечен на выпускном своей дочери с грустным выражением лица.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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