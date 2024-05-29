Серьезные проблемы в раю? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут продать дом мечты

Папарацци засняли Дженнифер Лопес с недовольным выражением лица, когда она направлялась в гости к подруге в Беверли-Хиллз. На фоне слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком, актриса выглядела расстроенной.
Сообщается, что у пары серьезные проблемы, и Аффлек даже съехал из их общего дома стоимостью $60 миллионов. Инсайдер отметил, что они могут продать дом, так как не могут справиться с разладом в отношениях.
Лопес была одета в топ Gucci и белые брюки, а Аффлек был замечен на выпускном своей дочери с грустным выражением лица.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.