Серьезные проблемы в раю? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут продать дом мечты

Дженнифер Лопес засняли с недовольным лицом на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Папарацци засняли Дженнифер Лопес с недовольным выражением лица, когда она направлялась в гости к подруге в Беверли-Хиллз. На фоне слухов о возможном разводе с Беном Аффлеком, актриса выглядела расстроенной.

Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Сообщается, что у пары серьезные проблемы, и Аффлек даже съехал из их общего дома стоимостью $60 миллионов. Инсайдер отметил, что они могут продать дом, так как не могут справиться с разладом в отношениях.

Лопес была одета в топ Gucci и белые брюки, а Аффлек был замечен на выпускном своей дочери с грустным выражением лица.