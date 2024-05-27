Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, что зуд и отёк места укуса мошкой являются признаком аллергии
Дочь Брэда Питта Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла "Аутсайдеры"
Onedio: в офисе Зеленского возмущены турпотоком в Крым
Макияж глаз, который подчёркивает возраст вместо красоты
Отжимания от стены: техника упражнения
Нельзя завещать разным наследникам участок и дом на нём, предупредил риелтор
Актёр Соловьёв собирается жениться в четвёртый раз на поклоннице
Катя Жужа рассказала о пережитых схватках в дорогом отеле Дональда Трампа
Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство
Вика Боня похвасталась совместным снимком со звездой сериала "Постучись в мою дверь"

Боня познакомилась в Каннах со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

Шоу-бизнес

Блогерша и светская львица Виктория Боня в блоге показала совместный снимок с актрисой Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в турецком ромкоме "Постучись в мою дверь".

Боня познакомилась в Каннах со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь"
Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Виктории Бони is licensed under public domain

Боня под снимком уточнила у поклонниц, узнают ли они свою "любимую артистку".

"У нее самые большие глаза, которые я когда-либо видела", — написала блогерша.

Фанаты в комментариях признались, что турецкая актриса отлично выглядит, а также оценили наряд самой Бони. Для выхода светская львица выбрала розовое платье, украшенное перьями.

Наряд Бони оценила и другая гостья Каннского кинофестиваля из России Ксения Собчак. Она написала, что модель появилась "в чем-то розово-страусином".

Ранее дочь Брэда Питта Вивьен отказалась от знаменитой фамилии отца.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Появились первые всходы редиса: рассказываем, чем полить грядку для улучшения урожая
Последние материалы
Катя Жужа рассказала о пережитых схватках в дорогом отеле Дональда Трампа
Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство
Госдума поддержала резкое увеличение утилизационного сбора на автомобили
Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного
FP: Вашингтон призывает ВСУ к лобовым атакам на ВС РФ и города
Московские приставы начали заменять судей, изменяя и дополняя судебные акты
Эксперты ответили, почему кошки спят на головах членов семьи
Леонид Агутин обратился к Варум в день её рождения: "Ты делаешь мир лучше"
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности СПГ
Россия готова признать законность движения "Талибан"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников