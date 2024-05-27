Вика Боня похвасталась совместным снимком со звездой сериала "Постучись в мою дверь"

Боня познакомилась в Каннах со звездой турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

Блогерша и светская львица Виктория Боня в блоге показала совместный снимок с актрисой Ханде Эрчел, сыгравшей главную роль в турецком ромкоме "Постучись в мою дверь".

Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Виктории Бони is licensed under public domain

Боня под снимком уточнила у поклонниц, узнают ли они свою "любимую артистку".

"У нее самые большие глаза, которые я когда-либо видела", — написала блогерша.

Фанаты в комментариях признались, что турецкая актриса отлично выглядит, а также оценили наряд самой Бони. Для выхода светская львица выбрала розовое платье, украшенное перьями.

Наряд Бони оценила и другая гостья Каннского кинофестиваля из России Ксения Собчак. Она написала, что модель появилась "в чем-то розово-страусином".

Ранее дочь Брэда Питта Вивьен отказалась от знаменитой фамилии отца.