Новый удар: дочь Брэда Питта решила окончательно отречься от отца

Дочь Брэда Питта Вивьен убрала фамилию отца из афиши мюзикла "Аутсайдеры"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен отказалась от знаменитой фамилии отца для афиши мюзикла "Аутсайдеры", над которым работала вместе с матерью. Об этом пишет People.

Фото: youtube.com by канал The Hollywood Fix is licensed under public domain

Так, в анонсе спектакля Вивьен представлена лишь с фамилией матери, а не с двойной как обычно. Однако остается неизвестным, поменяла ли она свои инициалы официально.

Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают шестерых детей — троих они усыновили вместе, а троих родила актриса. Все они носят двойную фамилию — Джоли-Питт. В 2016 году супруги сообщили о разводе, однако до сих пор идут судебные разбирательства по поводу опеки над детьми и разделения совместно нажитого имущества.

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