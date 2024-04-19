Елена Воробей ответила на сообщения о своём участии в украинской вечеринке: "Действительно предлагали"

Юмористка Елена Воробей объяснила, откуда пошли слухи о том, что она примет участие в украинской вечеринке.
Елена Воробей рассказала, что вычитала из СМИ о том, что она собирается на гастроли по Германии в компании украинских артистов. Она заверила, что это неправда.
"Мне действительно предлагали выступить в концерте, посвящённом международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе", — написала юмористка в своём Инстаграм*.
Воробей напомнила, что её гастроли по Израилю журналисты назвали эмиграцией. Артистка отметила, что отъезд из России не входит в её планы.
"Я живу в России, здесь моя семья, мои друзья, моя душа", — объяснила звезда, опубликовав совместное фото с артисткой Юлией Михалковой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.