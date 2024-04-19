Елена Воробей ответила на сообщения о своём участии в украинской вечеринке: "Действительно предлагали"

Елена Воробей опровергла слухи об её участии в украинской вечеринке

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей объяснила, откуда пошли слухи о том, что она примет участие в украинской вечеринке.

Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena by Инстаграм Елены Воробей is licensed under public domain

Елена Воробей рассказала, что вычитала из СМИ о том, что она собирается на гастроли по Германии в компании украинских артистов. Она заверила, что это неправда.

"Мне действительно предлагали выступить в концерте, посвящённом международному дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе", — написала юмористка в своём Инстаграм*.

Воробей напомнила, что её гастроли по Израилю журналисты назвали эмиграцией. Артистка отметила, что отъезд из России не входит в её планы.

"Я живу в России, здесь моя семья, мои друзья, моя душа", — объяснила звезда, опубликовав совместное фото с артисткой Юлией Михалковой.

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