Игорь Николаев обратился к Шуфутинскому в честь дня рождения певца: спасибо за "Третье сентября"

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Игорь Николаев поздравил Михаила Шуфутинского с днём рождения

0:48
Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь дня рождения Михаила Шуфутинского.

Игорь Николаев поздравил Михаила Шуфутинского с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public domain

Николаев разместил в Инстаграм* совместное фото с исполнителем хита 3 сентября. Стихи к ставшей культовой осенней песне написал Игорь Николаев, а музыку сочинил Игорь Крутой.

"От всей души поздравляю всенародно любимого Михаила Захарыча с днём рождения!… Дорогой Миша, счастья и здоровья, спасибо за "Третье сентября", — написал Николаев под фото.

13 апреля Шуфутинскому исполнилось 76 лет. 

Ранее Игорь Николаев показал снимки со дня рождения продюсера Иосифа Пригожина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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