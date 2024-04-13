Игорь Николаев обратился к Шуфутинскому в честь дня рождения певца: спасибо за "Третье сентября"

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь дня рождения Михаила Шуфутинского.
Николаев разместил в Инстаграм* совместное фото с исполнителем хита 3 сентября. Стихи к ставшей культовой осенней песне написал Игорь Николаев, а музыку сочинил Игорь Крутой.
"От всей души поздравляю всенародно любимого Михаила Захарыча с днём рождения!… Дорогой Миша, счастья и здоровья, спасибо за "Третье сентября", — написал Николаев под фото.
13 апреля Шуфутинскому исполнилось 76 лет.
Ранее Игорь Николаев показал снимки со дня рождения продюсера Иосифа Пригожина.
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