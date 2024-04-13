Игорь Николаев обратился к Шуфутинскому в честь дня рождения певца: спасибо за "Третье сентября"

Игорь Николаев поздравил Михаила Шуфутинского с днём рождения

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал пост в честь дня рождения Михаила Шуфутинского.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public domain

Николаев разместил в Инстаграм* совместное фото с исполнителем хита 3 сентября. Стихи к ставшей культовой осенней песне написал Игорь Николаев, а музыку сочинил Игорь Крутой.

"От всей души поздравляю всенародно любимого Михаила Захарыча с днём рождения!… Дорогой Миша, счастья и здоровья, спасибо за "Третье сентября", — написал Николаев под фото.

13 апреля Шуфутинскому исполнилось 76 лет.

Ранее Игорь Николаев показал снимки со дня рождения продюсера Иосифа Пригожина.

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