Игорь Николаев показал фото с юбилея Иосифа Пригожина: спасибо за чудесный вечер

Певец Игорь Николаев опубликовал кадры с праздника, посвящённого 55-летию продюсера Иосифа Пригожина.
Николаев разместил в своём Инстаграм* фото с юбилея Иосифа Пригожина. На кадрах запечатлён сам Николаев с женой Юлией Проскуряковой, певица Валерия и виновник торжества, Иосиф Пригожин.
"Спасибо за чудесный тёплый вечер по случаю юбилея главы семейства", — написала Игорь Николаев под постом.
На обращение откликнулась певица Валерия.
"Мы счастливы, что вы были с нами", — написала артистка.
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