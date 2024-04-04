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Игорь Николаев показал фото с юбилея Иосифа Пригожина: спасибо за чудесный вечер

Игорь Николвев показал снимки со дня рождения Иосифа Пригожина

0:41
Шоу-бизнес

Певец Игорь Николаев опубликовал кадры с праздника, посвящённого 55-летию продюсера Иосифа Пригожина.

Игорь Николвев показал снимки со дня рождения Иосифа Пригожина
Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public domain

Николаев разместил в своём Инстаграм* фото с юбилея Иосифа Пригожина. На кадрах запечатлён сам Николаев с женой Юлией Проскуряковой, певица Валерия и виновник торжества, Иосиф Пригожин.

"Спасибо за чудесный тёплый вечер по случаю юбилея главы семейства", — написала Игорь Николаев под постом.

На обращение откликнулась певица Валерия.

"Мы счастливы, что вы были с нами", — написала артистка.

Ранее Игорь Николаев показал молодого Владимира Преснякова в честь дня рождения певца.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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