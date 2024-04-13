Общественник требует запрета фильма с Иваном Ургантом

Фильм с Иваном Ургантом вызывает раздоры: общественник требует запрета проката

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После закрытой премьеры фильма "Во сне ты горько плакал", в котором главную роль исполнил Иван Ургант, возникла волна споров.

Фото: инстаграм аккаунт Ивана Урганта

Общественник Виталий Бородин обратился к министру культуры с требованием не выдавать прокатное удостоверение этому фильму, утверждая, что Ургант является русофобом и антироссийским активистом. Он также упомянул, что Ургант в феврале 2022 года покинул Россию после начала военной операции, что вызвало недовольство в обществе.

Несмотря на это, Иван Ургант в своем выступлении в Дубае признал свою любовь к России. Фильм с его участием, снятый в закрытом формате, стал первой картиной, которую показали в Москве. Тем не менее, возник спор о том, стоит ли давать прокатное удостоверение этому фильму. Эксперты выражают различные мнения на этот счет, а общественный деятель Диана Султанова призывает к прощению Урганта, если он действительно доказал свою преданность и любовь к России.