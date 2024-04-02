Хлои Кардашьян шокировала поклонников резким обновлением внешности

Хлои Кардашьян порадовала своих поклонников новым образом, выложив в свой блог фотографии в рамках рекламы своей новой коллекции совместно с фитнес-брендом Fabletics.
Звезда реалити-шоу предстала перед публикой в спортивном костюме, но на этот раз ее внешность поразила не только нарядом, но и новой стрижкой — вместо привычных блонд волос она выбрала рыжий оттенок.
Поклонники в восторге от нового образа Хлои и активно выражают свои восторги в комментариях, отмечая, что новый цвет волос прекрасно подходит звезде.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.