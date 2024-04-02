Хлои Кардашьян шокировала поклонников резким обновлением внешности

Хлои Кардашьян удивила поклонников новым образом

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хлои Кардашьян порадовала своих поклонников новым образом, выложив в свой блог фотографии в рамках рекламы своей новой коллекции совместно с фитнес-брендом Fabletics.

Фото: инстаграм аккаунт Хлои Кардашьян

Звезда реалити-шоу предстала перед публикой в спортивном костюме, но на этот раз ее внешность поразила не только нарядом, но и новой стрижкой — вместо привычных блонд волос она выбрала рыжий оттенок.

Поклонники в восторге от нового образа Хлои и активно выражают свои восторги в комментариях, отмечая, что новый цвет волос прекрасно подходит звезде.