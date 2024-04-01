Дрейк нацелился на Трэвиса Скотта: что произошло на концерте

На концерте Drake и J. Cole в парке университета Пенн-Стейт Дрейк исполнил свой трек "Meltdown" с участием Travis Scott.
Во время выступления Дрейк эмоционально завершил свой куплет, имитируя звуки выстрелов по огромной макетной голове Travis Scott, которую использовал в качестве реквизита.
Это добавило Трэвиса к списку рэперов, на которых Дрейк мстит, включая Kendrick Lamar, Future и Metro Boomin. Кроме того, упоминается, что Трэвис ранее поддерживал Future и Metro Boomin, даже до выпуска их трека, нацеленного на Дрейка с участием Kendrick Lamar.
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