Максим Галкин* поздравил Лайму Вайкуле с юбилеем: "Ты наше балтийское солнце"

Галкин* поздравил Лайму Вайкуле с юбилеем на латышском языке

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* обратился к Лайме Вайкуле в честь юбилея певицы.

Фото: Инстаграм Лаймы Вайкуле

Максим Галкин* опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме"** видео, на котором на латышском языке поздравил Лайму Вайкуле с юбилеем. Народной артистке Латвии исполнилось 70 лет.

"Милая Лайма, поздравляю с днём рождения. Ты наше балтийское солнце. Высоко ценим твой остроумие, красоту и человечность. Будь счастлива твоим друзьям на радость", — сказал юморист.

Вайкуле отреагировала на пост супруга Аллы Пугачёвой.

"Дорогой Максим, спасибо большое", — написала певица также на латышском языке.

Подписчиков Галкина восхитило то, что шоумен владеет иностранными языками. Они назвали его полиглотом.

Интернет-пользователей удивило то, что певице исполнилось 70 лет.

"Лайме уже 70 стукнуло? Вот тебе, я вышла на Пиккадили!" — писали фолловеры под постом Галкина*.

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