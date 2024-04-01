Максим Галкин* поздравил Лайму Вайкуле с юбилеем: "Ты наше балтийское солнце"

Максим Галкин* обратился к Лайме Вайкуле в честь юбилея певицы.
Максим Галкин* опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме"** видео, на котором на латышском языке поздравил Лайму Вайкуле с юбилеем. Народной артистке Латвии исполнилось 70 лет.
"Милая Лайма, поздравляю с днём рождения. Ты наше балтийское солнце. Высоко ценим твой остроумие, красоту и человечность. Будь счастлива твоим друзьям на радость", — сказал юморист.
Вайкуле отреагировала на пост супруга Аллы Пугачёвой.
"Дорогой Максим, спасибо большое", — написала певица также на латышском языке.
Подписчиков Галкина восхитило то, что шоумен владеет иностранными языками. Они назвали его полиглотом.
Интернет-пользователей удивило то, что певице исполнилось 70 лет.
"Лайме уже 70 стукнуло? Вот тебе, я вышла на Пиккадили!" — писали фолловеры под постом Галкина*.
* признан Минюстом РФ инсотранным агентом
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