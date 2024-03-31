Ани Лорак рассказала о свадьбе с инструктором по йоге: "все пройдет в камерной атмосфере"

Ани Лорак и Исаак Виджраку: планы на свадьбу

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак раскрыла некоторые детали своего романа с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Хотя Лорак не склонна делиться подробностями из своей личной жизни, она подтвердила, что отношения с Виджраку серьезные, и даже отвечает на вопросы о предстоящей свадьбе.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Певица призналась, что если свадьба состоится, то она будет довольно скромной и произойдет в камерной обстановке. Ани выразила свое восхищение Исааком и подчеркнула, что его забота и внимание делают ее счастливой. Кроме того, Лорак призналась, что берет пример с партнера в поддержании физической и ментальной формы.

Следует отметить, что дочь Ани Лорак, София, хорошо ладит с Исааком и его близкими. Несмотря на то, что у Виджраку есть свои дети, он активно участвует в их воспитании.