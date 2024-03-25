Сергей Светлаков рассказал о самом отчаянном моменте в "Крокусе": попрощались с жизнью

Сергей Светлаков признался, что попрощался с жизнью во время атаки террористов на "Крокус"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Сергей Светлаков объяснил, какой момент во время атаки террористов на Крокус Сити Холл показался ему самым опасным.

Фото: ВК-аккаунт Светлакова

Светлаков в беседе с Ксенией Собчак рассказала, что часть зрителей, в числе которых был и он, попытались скрыться от ворвавшихся в концертный зал террористов, выбежав в коридор, где забаррикадировали входы.

"Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью", — сказал юморист.

Он отметил, что дверь выбили быстро. Оказалось, что это были зрители, бегущие от опасности. Его и других людей вывела на улицу менеджер через задымлённое фойе.

Позже Светлаков без верхней одежды добежал до машины жены, которая ждала его в нескольких километрах от "Крокуса".

Ранее комик назвал произошедшее на концерте группы "Пикник" ужасом.