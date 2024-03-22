Комик Сергей Светлаков рассказал о своём спасении в теракте в Крокус Сити Холле: "Это был ужас"

Сергею Светлакову удалось спастись из концертного зала Крокус Сити Холл

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На мероприятии в Крокус Сити Холле во время атаки террористов находился Сергей Светлаков. Комику удалось покинуть концертный зал.

Фото: ВК-аккаунт Светлакова

Как сообщает издание "СтарХит", Сергей Светлаков был в Крокус Сити Холле, когда случилась трагедия. Террористы открыли огонь по зрителям, пришедщим на концерт группы "Пикник".

В концертном зале должно было собраться более 7000 человек. Одним из зрителей был комик Сергей Светлаков, который является поклонником группы "Пикник" и всегда посещает их вычтупления.

"Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас", — цитирует слова Светлакова издание.

Ранее сообщалось, что музыкантам группы "Пикник" удалось спастись из здания Крокус Сити Холла.