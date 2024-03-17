Игорь Петренко рассказал о скрытых конфликтах и алиментах на сыновей

Игорь Петренко: конфликт с алиментами и разрыв с сыновьями

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Игорь Петренко оказался в центре скандала из-за неуплаты алиментов на своих сыновей, прошедших в браке с Екатериной Климовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На пресс-конференции, посвященной его новому кинопроекту, журналисты не преминули спросить его об этой проблеме.

Петренко заверил, что сумму алиментов решат, но также отметил, что контакт с сыновьями сильно сократился, поскольку они все больше заняты своими делами. Актер также упомянул о своих трех дочерях из второго брака.