Игорь Петренко рассказал о скрытых конфликтах и алиментах на сыновей

Актер Игорь Петренко оказался в центре скандала из-за неуплаты алиментов на своих сыновей, прошедших в браке с Екатериной Климовой.
На пресс-конференции, посвященной его новому кинопроекту, журналисты не преминули спросить его об этой проблеме.
Петренко заверил, что сумму алиментов решат, но также отметил, что контакт с сыновьями сильно сократился, поскольку они все больше заняты своими делами. Актер также упомянул о своих трех дочерях из второго брака.
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