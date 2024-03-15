Поплавскую просили удалить пост с Инстасамкой

Яна Поплавская раскрыла скандал вокруг песни "За деньги — да" на выставке "Россия"

0:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своем Telegram-канале Яна Поплавская поделилась публикацией журналиста Дмитрия Борисенко, который обратил внимание на то, что популярная песня Инстасамки "За деньги — да" звучала на выставке "Россия".

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

После этого, актрисе звонили чиновники с просьбой удалить публикацию, не предоставив объяснений. Яна Поплавская подчеркнула, что они пытаются бороться с последствиями, не занимаясь первопричиной появления подобных явлений в медиапространстве.