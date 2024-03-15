Поплавскую просили удалить пост с Инстасамкой

В своем Telegram-канале Яна Поплавская поделилась публикацией журналиста Дмитрия Борисенко, который обратил внимание на то, что популярная песня Инстасамки "За деньги — да" звучала на выставке "Россия".
После этого, актрисе звонили чиновники с просьбой удалить публикацию, не предоставив объяснений. Яна Поплавская подчеркнула, что они пытаются бороться с последствиями, не занимаясь первопричиной появления подобных явлений в медиапространстве.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.