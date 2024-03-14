Узнайте, какая супермодель переезжает за любовью. Детали нового дома Беллы Хадид в Техасе

27-летняя топ-модель Белла Хадид купила дом в Техасе, чтобы быть ближе к своему новому возлюбленному, звезде конного спорта Адану Бануэлосу. Особняк находится недалеко от дома спортсмена в сельском районе города Форт-Уэрт, чтобы Хадид чувствовала себя ближе к городу.
Пара часто видятся на улицах этого города. Их общие интересы в конном спорте привели их к близким отношениям, начавшимся в 2023 году. Адан Бануэлос является известной фигурой в верховой езде, а Белла Хадид, выросшая в семье любителей конного спорта, также разделяет его страсть, а также является активным защитником животных.
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