Павел Мамаев и его экс-супруга вновь в центре разбирательств по имуществу

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева, 34-летняя Алана, объявила в своих социальных сетях о возобновлении спора за имущество.После развода в 2021 году пара продолжает вести судебные тяжбы уже на протяжении нескольких лет.
Недавно Павел Мамаев погасил долг по алиментам на дочь, однако Алана сообщила о получении кассационной жалобы на решение суда о разделе имущества, в результате чего она столкнулась с неожиданным возобновлением судебного процесса.
Бывшая супруга футболиста выразила свой шок и разочарование, отметив, что считает поведение Мамаева недостойным.
Королевская семья на грани развода.