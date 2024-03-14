Павел Мамаев и его экс-супруга вновь в центре разбирательств по имуществу

Экс-супруга Павла Мамаева сообщила о возобновлении судебного спора за имущество

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева, 34-летняя Алана, объявила в своих социальных сетях о возобновлении спора за имущество.После развода в 2021 году пара продолжает вести судебные тяжбы уже на протяжении нескольких лет.

Фото: инстаграм аккаунт Аланы Мамаевой by Алана Мамаева

Недавно Павел Мамаев погасил долг по алиментам на дочь, однако Алана сообщила о получении кассационной жалобы на решение суда о разделе имущества, в результате чего она столкнулась с неожиданным возобновлением судебного процесса.

Бывшая супруга футболиста выразила свой шок и разочарование, отметив, что считает поведение Мамаева недостойным.