Певец Прохор Шаляпин стал директором "Министерства старости"

Певец Прохор Шаляпин получил высокий пост в необычном министерстве.
Выпускник "Фабрики звёзд" и большой любитель женщин в возрасте снялся в юмористическом ролике.
На видео женщину задерживает сотрудник "Министерства старости" за то, что она пыталась взять росток у цветка. Нарушительницу приводят прямиком к директору "Министерства старости" — Прохору Шаляпину.
Артист высоко оценил пышную даму и её возрастные привычки. Шаляпин осыпал предстаивтельницу прекрасного пола комплиментами и подарил ей халву.
"Не Коламбия и не Пикчерз, но представляет: Евгения Искандерова и Екатерина Шматя в сериале "Министерство старости", — написал шоумен под видео в Инстаграм*.
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