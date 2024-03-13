Певец Прохор Шаляпин стал директором "Министерства старости"

Прохор Шаляпин возглавил "Министерство старости"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин получил высокий пост в необычном министерстве.

Фото: Инстаграм Шаляпина

Выпускник "Фабрики звёзд" и большой любитель женщин в возрасте снялся в юмористическом ролике.

На видео женщину задерживает сотрудник "Министерства старости" за то, что она пыталась взять росток у цветка. Нарушительницу приводят прямиком к директору "Министерства старости" — Прохору Шаляпину.

Артист высоко оценил пышную даму и её возрастные привычки. Шаляпин осыпал предстаивтельницу прекрасного пола комплиментами и подарил ей халву.

"Не Коламбия и не Пикчерз, но представляет: Евгения Искандерова и Екатерина Шматя в сериале "Министерство старости", — написал шоумен под видео в Инстаграм*.

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