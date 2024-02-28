Жена актёра из сериала "Слово пацана" Рузиля Минкаева Азиза показала фото со свадьбы

Жена актёра Рузиля Минекаева опубликовала фото с бракосочетания

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга актёра Рузиля Минекаева, известного по роли Марата из сериала "Слово пацана", Азиза поделилась фотографиями с татарской церемонии бракосочетания.

Фото: ВК-аккаунт Азизы Минекаевой

Азиза Минекаева разместила в своём ВК-аккаунте фото со свадьбы. На фото супруги одеты в национальные татарские костюмы. Фото она сопроводила смайлом в виде красного сердца.

Азиза объясняла, что их свадьба с Рузилем прошла с соблюдением мусульманского обряда.

"Мы мусульмане, поэтому у нас не было такой свадьбы, как принято у православных. У нас обязателен никах", — объяснила жена звезды сериала "Слово пацана".

Ранее Рузиль Минекаев рассказал, что после того, как он стал популярным, на его жену обрушились с нападками совершенно незнакомые ему агрессивно настроенные люди. Травля началась в социальных сетях.