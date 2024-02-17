Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев пожаловался на атаки на свою жену

Актёр Рузиль Минекаев рассказал, что приходится терпеть его жене после взрыва популярности сериала "Слово пацана".
Минекаев дал интервью режиссёру Фёдору Бондарчуку в его программе "Кино в деталях" вместе с коллегой по сериалу Анной Пересильд.
Рузиль рассказал, что его жену подвергают травле после того, как на него обрушилась популярность. Он признался, что искренее не понимает мотивы людей, которые ополчились на его молодую супругу и мать его годовалого сына Азизу Бикманову, с которой они вместе учились в ГИТИСе.
Минекаева удивляет то, что атаки на его жену исходят от женщин и мужчин солидного возраста.
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