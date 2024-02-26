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Глава Лиги безопасного интернета: для рэпера Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в Россию

Мизулина заявила, что Моргенштерн* может без препятственно возвращаться в Россию

0:59
Шоу-бизнес

Екатерина Мизулина в своём сообщении для Телеграм канала заявила, что для возврата Моргенштерна* в Россию нет никаких ограничений, отметив, что причина его отсутствия может быть связана с его личным выбором.

Мизулина заявила, что Моргенштерн* может без препятственно возвращаться в Россию
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор", — сказала глава Лиги безопасного интернета.

В мае 2022 года Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн был внесен в реестр иностранных агентов. После обжалования решения Минюста, суд не поддержал рэпера. Вместе с тем, за систематические нарушения закона о деятельности иноагентов Моргенштерн может понести уголовную ответственность.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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